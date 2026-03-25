Netflix подает заявку на регистрацию товарного знака в России

Компания Netflix подала в Роспатент заявку на регистрацию своего товарного знака в России. Об этом сообщил ТАСС. Сервис планирует зарегистрировать бренд сразу по четырём классам международной классификации товаров и услуг.

Netflix сможет официально предлагать в России приложения и программы для доступа к онлайн‑платформам и развлекательному контенту. Класс № 35 позволит компании заниматься маркетинговым продвижением своих кинопроектов и развлекательных шоу. Благодаря классу № 38 сервис получит соответствующие права в сфере коммуникационных услуг. Класс № 41 откроет возможности для создания, производства и распространения аудиовизуального контента, включая кинофильмы.

Сообщалось, что стриминговый сервис Netflix покупает студию Warner Bros. Discovery за $72 млрд - вместе с HBO Max и студией HBO, но без подразделений Discovery Global, WBD Global Networks и CNN. Сделка вступит в силу после того, как Warner Bros. Discovery разделит активы на две компании и участники получат одобрение регулирующих органов США и других стран.