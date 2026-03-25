В Югре ужесточили приговор водителю автобуса за гибель двух пассажиров в ДТП

25 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

В Югре ужесточили приговор водителю автобуса за гибель двух пассажиров в ДТП

Суд ужесточил наказание водителю автобуса Азизу Курбанисмаилову, осужденному за смертельное ДТП в Ханты-Мансийском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Ранее он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц). Ему было назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок один год девять месяцев.

Суд заменил принудительные работы на лишение свободы. Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок год и девять месяцев оставлено без изменений.

Напомним, утром 22 октября 2025 года Курбанисмаилов, управляя пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту "Радужный – Ханты-Мансийск", на 866 километре автомобильной дороги Р-404 в Ханты-Мансийском районе нарушил ПДД. Двигаясь со скоростью около 107,5 км/ч при разрешенной 90 км/ч, водитель при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра, после чего потерял контроль над управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание автобуса.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автобуса — женщины 1953 и 1942 годов рождения — скончались на месте от полученных травм. Еще трем пассажиркам, включая женщину 1944 года рождения, были причинены телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Теги: автобус, водитель, ДТП, погибшие


Ранее 02.02.2026 09:59 Мск В Югре будут судить водителя автобуса за гибель двух пассажиров в ДТП

