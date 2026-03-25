В Югре ужесточили приговор водителю автобуса за гибель двух пассажиров в ДТП

Суд ужесточил наказание водителю автобуса Азизу Курбанисмаилову, осужденному за смертельное ДТП в Ханты-Мансийском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Ранее он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц). Ему было назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок один год девять месяцев.

Суд заменил принудительные работы на лишение свободы. Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок год и девять месяцев оставлено без изменений.

Напомним, утром 22 октября 2025 года Курбанисмаилов, управляя пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту "Радужный – Ханты-Мансийск", на 866 километре автомобильной дороги Р-404 в Ханты-Мансийском районе нарушил ПДД. Двигаясь со скоростью около 107,5 км/ч при разрешенной 90 км/ч, водитель при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра, после чего потерял контроль над управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание автобуса.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автобуса — женщины 1953 и 1942 годов рождения — скончались на месте от полученных травм. Еще трем пассажиркам, включая женщину 1944 года рождения, были причинены телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.