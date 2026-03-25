"Билайн": Информация о блокировке доступа к интернету при включенном Telegram не соответствует действительности

Оператор "Билайн" опроверг информацию о том, что блокирует связь, если на каком-либо устройстве пользователя включен Telegram.

Информация о необходимости отключить Telegram для корректной работы других сервисов, а также о "процессе блокировки мессенджера" не соответствует действительности, заявил "Билайн" в своём telegram-канале.

ТАСС пишет, что ранее в сети появились скриншоты, на которых техподдержка "Билайна" якобы говорит пользователю о возможном ограничении работы других сервисов, если Telegram "хоть на каком-то устройстве включен".