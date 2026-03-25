Для россиян с тремя квартирами предложили поднять налоги

Союз финансистов России подготовил предложение об увеличении налогообложения для россиян, владеющих тремя и более квартирами, передает РБК. Так Союз, в который входят представители региональных министерств финансов, предлагают пополнять бюджеты субъектов.

О том, что приобретение физлицами нескольких квартир связано с извлечением доходов, налоги с которых не поступают в бюджеты регионов в полном объеме, заявила на Петербургском налоговом форуме 19 марта глава комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина. Повышающий коэффициент при начислении налогов предлагается применять, если совокупная кадастровая стоимость недвижимости гражданина превышает определенную сумму (например, 100 млн руб.).