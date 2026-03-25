Обабков заявил, что в УрФУ не заставляют студентов скачивать Мах

Студентов Уральской федерального университета не заставляют устанавливать Мах. Об этом заявил ректор вуза Илья Обабков. По его словам, среди учащихся есть те, кто уже скачал национальный мессенджер, однако руководство вуза спокойно относится к тому, что студенты используют другие российские мессенджеры.

Обабков также отметил, что для того, чтобы Мах пользовалось как можно больше обучающихся, необходимо доработать мессенджер, интегрировав в него больше полезных сервисов.

"Вам же будет удобно. Надо справку, все в Max, проголосовать, подписать договор, еще что-то, все делать там. Потому что кто зачет ходить, тратить свое драгоценное время, когда это все можно сделать электронно? Человеческий опыт говорит, что люди чаще всего сейчас заходят в мессенджеры. Люди переехали в мессенджер", - сказал ректор во время прямой линии на телеканале ОТВ.

Отметим, что все больше официальных ведомств и сообществ переходят в новый российский мессенджер. С осени прошлого года в Мах перешли домовые чаты и чаты родителей школьников, а в последнее время в сети распространяется информация, в том числе и в виде видеозаписей, как студентам российских вузов добровольно-принудительно рекомендуют скачать отечественный мессенджер.