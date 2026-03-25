Жительница Екатеринбурга осуждена за хулиганское нападение на врача в кабинете

Суд вынес приговор жительнице Екатеринбурга, обвиняемой в хулиганском нападении на врача. Она накинулась на доктора прямо в кабинете.

Напомним, все случилось 5 ноября 2025 года: в тот день женщина с мужем пришли в центральную городскую больницу №20 к кабинету врача ультразвуковой диагностики. При этом ни свердловчанка, ни ее супруг не были записаны на прием.

Войдя в кабинет, где врач принимала другого пациента, женщина в грубой форме потребовала без записи принять ее супруга, являющегося инвалидом 3 группы. Врач попросила ее покинуть кабинет и не препятствовать обследованию пациента, но в ответ услышала лишь нецензурную брань. После этого агрессорша ударила сотрудницу больницы. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Людмила Синицына обвинялась в хулиганстве с применением насилия. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал ее виновной. Женщине назначено 200 часов обязательных работ.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Свердловском областном суде.