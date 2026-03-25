Эксперт: снятие допинговых санкций с российской лёгкой атлетики пока ничего не изменит

25 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Спорт В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Эксперт: снятие допинговых санкций с российской лёгкой атлетики пока ничего не изменит

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв накануне сообщил, что Совет World Athletics окончательно снял ограничения с Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Организация успешно завершила трёхлетнюю программу проверки, которую международные чиновники ввели из-за прошлых допинговых скандалов, длящихся ещё с 2015 года.

Но точно ли успешное прохождение всех этапов "карантина" доказывает, что Россия создала надёжные механизмы контроля, которые полностью устраивают мировое спортивное сообщество? Своим мнением с Накануне.RU поделился спортивный эксперт, экс-член президиума ВФЛА Алексей Кустов.

Алексей Кустов(2020)|Фото: Общественная служба новостей

— Расскажите, что значит это для российского спорта?

— Неясно, какая бумага пришла. Допустят ли кого-то или не допустят после этого. Я считаю, что всё это игра слов. Президент World Athletics Себастьян Коу занимает высокие места в федерации уже давно — вряд ли что-то кардинально поменялось в его позиции. Когда возобновятся соревнования, нас снова не допустят.

— Но российских спортсменов и в других видах спорта и так сейчас нигде не допускают. Что поменяется?

— Мне непонятна трактовка. В каком виде сняты ограничения? Нет слов ни про флаг, ни про гимн. Это просто игра Дегтярёва, который является министром спорта РФ и одновременно президентом Олимпийского комитета РФ, показать, что он что-то делает. Радоваться в сегодняшней ситуации нечему: снятие допинговых санкций с российской легкой атлетики ничего не изменит, по крайней мере пока.

Тренировка спортсменов перед Чемпионатом России по легкой атлетике на стадионе "Калининец" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

***

Напомним, что с февраля 2022 года почти все международные спортивные федерации отстранили россиян от турниров, а некоторые из них запретили спортсменам государственную символику. Ситуация начала меняться лишь в последнее время: на Паралимпиаде, которая прошла в начале марта, сборную России представляли шесть спортсменов, которые впервые с 2014 года приняли участие в турнире с флагом и гимном. Впрочем, на Олимпийских играх в феврале российских спортсменов допускали на соревнования в крайне ограниченном количестве и выступали они без национальной символики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на днях заявлял, что Россия ведёт работу, чтобы национальные гимн и флаг вернулись на Олимпийские игры, но когда это точно произойдёт – неясно.

Теги: Россия, спорт, World Athletics, Всероссийская федерация лёгкой атлетики, Олимпийские игры, нейтральный статус, соревнования, Алексей Кустов, Михаил Дегтярёв


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети