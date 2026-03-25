Эксперт: снятие допинговых санкций с российской лёгкой атлетики пока ничего не изменит

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв накануне сообщил, что Совет World Athletics окончательно снял ограничения с Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Организация успешно завершила трёхлетнюю программу проверки, которую международные чиновники ввели из-за прошлых допинговых скандалов, длящихся ещё с 2015 года.

Но точно ли успешное прохождение всех этапов "карантина" доказывает, что Россия создала надёжные механизмы контроля, которые полностью устраивают мировое спортивное сообщество? Своим мнением с Накануне.RU поделился спортивный эксперт, экс-член президиума ВФЛА Алексей Кустов.

— Расскажите, что значит это для российского спорта?

— Неясно, какая бумага пришла. Допустят ли кого-то или не допустят после этого. Я считаю, что всё это игра слов. Президент World Athletics Себастьян Коу занимает высокие места в федерации уже давно — вряд ли что-то кардинально поменялось в его позиции. Когда возобновятся соревнования, нас снова не допустят.

— Но российских спортсменов и в других видах спорта и так сейчас нигде не допускают. Что поменяется?

— Мне непонятна трактовка. В каком виде сняты ограничения? Нет слов ни про флаг, ни про гимн. Это просто игра Дегтярёва, который является министром спорта РФ и одновременно президентом Олимпийского комитета РФ, показать, что он что-то делает. Радоваться в сегодняшней ситуации нечему: снятие допинговых санкций с российской легкой атлетики ничего не изменит, по крайней мере пока.

Напомним, что с февраля 2022 года почти все международные спортивные федерации отстранили россиян от турниров, а некоторые из них запретили спортсменам государственную символику. Ситуация начала меняться лишь в последнее время: на Паралимпиаде, которая прошла в начале марта, сборную России представляли шесть спортсменов, которые впервые с 2014 года приняли участие в турнире с флагом и гимном. Впрочем, на Олимпийских играх в феврале российских спортсменов допускали на соревнования в крайне ограниченном количестве и выступали они без национальной символики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на днях заявлял, что Россия ведёт работу, чтобы национальные гимн и флаг вернулись на Олимпийские игры, но когда это точно произойдёт – неясно.