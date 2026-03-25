По "Властелину колец" снимут еще один фильм

По произведению Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец" снимут еще один фильм.

Ранее на возможный выход такого фильма намекнул режиссер Питер Джексон. В видео, посвященном другому проекту – фильму "Охота на Голлума", Джексон намекнул, что "это не единственный проект по Толкину, над которым мы работаем".

Ни сроки выхода фильма, ни имена исполнителей главных ролей не называются, но известно, что сценарий для проекта пишет Стивен Кольбер, известный американский комик и телеведущий.

Предполагается, что в основу повествования лягут события из восьмой главы книги "Братство кольца" трилогии "Властелин колец". Они не были затронуты в экранизации начала нулевых. В них речь идет о приключениях хоббитов до того, как они попали в Ривенделл: встрече с Томом Бомбадилом, умертвиями на Могильниках и Старой Ивой.

При этом главной героиней фильма может стать дочь хоббита Сэма Элеонора, а события развернутся через 14 лет после отплытия Фродо и Бильбо в Валинор.