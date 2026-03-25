Госдума приняла закон о верификации страниц НКО в соцсетях

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о верификации через портал госуслуг сайтов и страниц НКО в соцсетях.

Актуальность закона обосновывается тем, что в последнее время под маской социально ориентированных НКО у граждан воруют деньги. В соцсетях создаются липовые страницы, где привлекают средства от граждан, а затем уводят их на неизвестные цели, отмечают авторы.

Отныне процедуру верификации смогут пройти только организации, включенные в реестр Минюста, имеющие кабинет на "Госуслугах", с открытой страницей, заполненной основной информацией и защищенной двухфакторной аутентификацией. Сначала механизм заработает в сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", позже - в Max. При этом обязательная верификация не вводится.

"Несмотря на то, что из законопроекта исключили обязанность НКО проводить верификацию своих страниц, уверен, что многие из них пройдут ее в добровольном порядке - а для граждан наличие этой отметки станет простым и понятным маркером доверия", - написал соавтор проекта первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

Теперь будет простой и надежный государственный механизм, который, с одной стороны, защитит НКО, а с другой - самих граждан, отметила инициатор законопроекта председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.