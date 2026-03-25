25 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Госдума ввела новые правила проверки работы местных властей

В Госдуме приняли закон, который меняет правила надзора за работой муниципалитетов. Теперь государство будет проверять местных чиновников так же, как предпринимателей. За основу взяли успешный опыт работы с бизнесом, а саму реформу подготовили по прямому поручению президента, пишет "РГ".

Инспекторы федеральных ведомств проверят, как власти на местах решают повседневные проблемы людей. В список задач входит все: ремонт дорог, уборка улиц, работа ЖКХ и земельные вопросы. Под прицел проверяющих попадут и сами администрации, и конкретные руководители. Если же полномочия, например, по дорожным работам, передали на уровень области, то отвечать за результат будут уже региональные структуры. Все свои действия контролеры обязаны, как и раньше, подтверждать в прокуратуре.

Закон вводит систему категорий риска. Каждому муниципалитету присвоят определенный статус в зависимости от региона и прошлых ошибок. Это избавит чиновников от лишних проверок "для галочки". Если мэрия работает честно и без грубых нарушений, инспекторы будут приходить реже. Главные силы контролеры направят туда, где есть реальные проблемы или угроза безопасности жителей.

Теперь проверяющие сделают упор на профилактику. Если у города низкий уровень риска, инспекторы ограничатся консультациями: они подскажут, как исправить ошибки, но не станут сразу выписывать штраф. Сейчас же муниципальные власти часто наказывают рублем даже за те недочеты, которые они уже устранили.

Еще одно важное послабление касается денег. Если для исправления нарушения нужно купить дорогое оборудование, а в бюджете на этот год средств нет, мэрия сможет заключить соглашение. Властям дадут отсрочку до трех лет, чтобы они успели заложить расходы в план и выполнить требования. Логика проста: вместо того чтобы наказывать любой ценой, государство поможет исправить ситуацию с учетом реальных финансовых возможностей города.

Такой подход сбережет местные бюджеты. Деньги пойдут не на выплату штрафов по судебным решениям, а на важные для людей проекты. Чиновники перестанут тратить время на бесконечные отчеты и займутся делом. Чтобы процесс был прозрачным, в России создадут единый реестр проверок. Туда занесут данные от всех ведомств - от пожарных до строительного надзора.

В стране впервые появится понятная и единая система контроля за местной властью. Новый закон начнет действовать с 1 января 2028 года. Этот запас времени позволит чиновникам спокойно подготовиться к переменам.

Теги: госдума, чиновники, власть


