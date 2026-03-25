25 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Фото: Накануне.RU

"Урал" объявил о возвращении на "Екатеринбург Арену" после матчей в манеже

Екатеринбургский ФК "Урал" объявил, что возвращается на свой родной стадион после игр в манеже.

Напомним, что из-за неготовности газона "Екатеринбург Арены" к возобновлению нынешнего сезона "Урал" сыграл два матча в манеже против тульского "Арсенала" (2:0) и красноярского "Енисея" (2:4). Президент уральского клуба Григорий Иванов просил отнестись к ситуации с пониманием.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды, следующая домашняя игра против ФК "Чайка" из Песчанокопского пройдет уже на "Екатеринбург Арене". Встреча 27-го тура Первой лиги состоится 5 апреля и начнется в 16:00. Билеты на нее уже поступили в продажу.

Екатеринбург Арена(2023)|Фото: Накануне.RU

В данный момент "Урал" занимает третье место в турнирной таблице, дающее право на стыковые матчи с командами РПЛ. "Чайка" является аутсайдером чемпионата и находится на последней строчке.

В первом круге уральцы победили эту команду с огромным трудом, при этом доигрывая встречу в меньшинстве. После матча тогдашний главный тренер клуба из Екатеринбурга Мирослав Ромащенко заявил о "нефарте".

Теги: Урал, Чайка, Екатеринбург Арена, матч


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.03.2026 10:11 Мск ФК "Урал" объявил, что проведет в манеже второй матч чемпионата подряд
Ранее 11.03.2026 09:56 Мск "Прошу отнестись с пониманием": президент "Урала" о переносе матча с "Арсеналом" в манеж
Ранее 10.03.2026 14:23 Мск "Урал" решил не продавать билеты на матч с "Арсеналом" из-за переноса игры в манеж
Ранее 07.03.2026 09:25 Мск Зимний футбол: "Урал" перенес матч с "Арсеналом" со стадиона в манеж

