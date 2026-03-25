"Урал" объявил о возвращении на "Екатеринбург Арену" после матчей в манеже

Напомним, что из-за неготовности газона "Екатеринбург Арены" к возобновлению нынешнего сезона "Урал" сыграл два матча в манеже против тульского "Арсенала" (2:0) и красноярского "Енисея" (2:4). Президент уральского клуба Григорий Иванов просил отнестись к ситуации с пониманием.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды, следующая домашняя игра против ФК "Чайка" из Песчанокопского пройдет уже на "Екатеринбург Арене". Встреча 27-го тура Первой лиги состоится 5 апреля и начнется в 16:00. Билеты на нее уже поступили в продажу.

В данный момент "Урал" занимает третье место в турнирной таблице, дающее право на стыковые матчи с командами РПЛ. "Чайка" является аутсайдером чемпионата и находится на последней строчке.

В первом круге уральцы победили эту команду с огромным трудом, при этом доигрывая встречу в меньшинстве. После матча тогдашний главный тренер клуба из Екатеринбурга Мирослав Ромащенко заявил о "нефарте".