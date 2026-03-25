Финны перестали доверять США

Только 4% жителей Финляндии доверяют США. Такие результаты опроса опубликовало финское издание Yle.

Исполнительный директор Suomi-areena Антти Лехтинен не удивлен самому снижению доверия, но тем, насколько низко оно упало, он шокирован. При этом опрос проводился еще перед нападением США на Иран. Сейчас оно может быть еще ниже. Почти 65% финнов считают США нестабильными и непредсказуемыми. В 2024 году так думала только треть населения.

Больше всего финны доверяют НАТО и странам Северной Европы. Возможно, резкому падению доверия способствовали претензии президента США Дональда Трампа на Гренландию. В Северной Европе их восприняли наиболее болезненно.

Интересно, что финны массово не доверяют своим политическим партиям - уровень доверия лишь 3%. Наибольшим доверием пользуются силы обороны, президент и полиция.

На днях президент страны Александр Стубб назвал США "больше не добрым гегемоном". Если прежде США сначала консультировались с союзниками по НАТО, чтобы напасть на Ливию, Ирак или Афганистан, то теперь США с Израилем даже не поставили страны Европы в известность. Это уже "другой тип гегемона", отметил Стубб.

В мире также падает доверие к США. Во Франции, Германии, Британии, Канаде роль США оценивает положительно гораздо меньше жителей, чем отрицательно.