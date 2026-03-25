Индия массово скупает российскую нефть

Индийские заводы закупили около 60 миллионов баррелей нефти из России с поставкой в апреле. Эти сделки помогли стране избежать дефицита топлива из-за проблем на привычных маршрутах доставки, пишет "КП" со ссылкой на Bloomberg.

Ранее Индия сократила импорт из России под давлением США и переключилась на Ирак и Саудовскую Аравию. Однако удары США и Израиля по Ирану заблокировали эти грузы в Персидском заливе. В ответ на кризис Нью-Дели начал активно скупать сырье из всех доступных источников, включая Венесуэлу. Премьер-министр Нарендра Моди подтвердил, что экономика страны серьезно страдает от нестабильности на Ближнем Востоке. Эксперты Bloomberg отмечают: покупатели выбирают российскую нефть, так как она качественнее иранской, а платить за нее гораздо проще. В условиях мирового кризиса российские ресурсы стали для Индии главным гарантом энергетической безопасности.

Ранее сообщалось, что российская нефть марки Urals резко подорожала для Индии: если в феврале ее продавали со скидкой в 13 долларов, то теперь цена превышает стоимость эталонной марки Brent на 4–5 долларов.