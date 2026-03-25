В Стамбуле выдан ордер на арест звезды сериала "Постучись в мою дверь"

В Стамбуле суд выдал ордер на арест звезды сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел. Всего в рамках расследования уже арестованы 14 человек, дело касается сбыта наркотиков, пишет турецкое издание Hurriyet.

Эрчел находится сейчас за границей. В своей соцсети она написала: "Я был за границей около месяца в связи с учебой. Вчера вечером, как и вы, я узнал об этом [выдаче ордера на ее арест] из новостей в прессе, и я вернусь в свою страну, чтобы прояснить ситуацию и дать показания. Я люблю свою страну и доверяю турецкому государству и системе правосудия. Я верю, что ситуация прояснится".

Это уже не первая турецкая звезда, которая стала фигуранткой дела о наркоторговле: полиция страны начала массовые проверки среди популярных актеров и блогеров еще в октябре 2025. Замешанными в обороте наркотиков оказались актеры Исмаил Хаджиоглу и Догукан Гюнгёр.