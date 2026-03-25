В массовом ДТП в Тюмени пострадали три человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"Лада" девятой модели и "БМВ" столкнулись на ул.Тимофея Кармацкого, 9. Предварительно, "девятка" выезжала с прилегающей территории, не пропустив "БМВ". От удара "БМВ" отбросило в столб, затем на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "Хавал". В результате этого удара "БМВ" отлетел на две припаркованных машины.

В аварии пострадали три человека: тяжелые травмы получила 53-летняя водитель "Хавала", с ранениями в больницу доставлены 25-летний водитель "БМВ" и пассажир этого автомобиля. Водитель "Лады" не пострадал.

Обстоятельства ДТП выясняются.