В Кемерово закрылась частная клиника, где умер пациент

В столице Кузбасса, Кемерово, закрыта частная клиника "Свобода". Ранее скончался её пациент.

По указанному на двери номеру телефона не отвечают. На двери клиники висит объявление, что учреждение закрыто, сроки возобновления работы не указаны. Через стеклянную дверь видно, что в открытом кабинете – следы беспорядка: открытый сейф, разбросанные на полу бумаги, пишет РИА Новости.

По данным кемеровского областного управления СКР, группа сотрудников частной клиники незаконно оказывала платные услуги, которые вредны для здоровья. В частности, не имея лицензии, вводили пациентам психотропные вещества. В результате поведения бывшего главного врача учреждения в августе 2025 г. во время оказания медицинской помощи и введения психотропных веществ умер 37-летний мужчина. В декабре того же года ещё один пациент этой клиники был экстренно госпитализирован в отделение острых отравлений одной из городских больниц.

В феврале – марте 2026 г. директор медучреждения заключил 11 договоров оказания аналогичных медицинских услуг с применением психотропных веществ. Один из договоров заключён с ребёнком. Изъяты ампулы с психотропным веществами, предназначенные для сбыта.