Венгрия приостановит поставки газа на Украину

Венгрия приостановит поставки газа на Украину до тех пор, пока не возобновятся поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в телеобращении. Решение было принято на заседании правительства страны.

"Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ", - заявил Орбан.

Ранее на запросы Венгрии о необходимости восстановления транзита по "Дружбе" Киев ссылался на крупные повреждения трубопровода, при этом долгое время отказывался допустить экспертов к инфраструктуре для оценки повреждений.

Сейчас основными поставщиками газа на Украину являются Венгрия и Польша, также топливо поступает из Словакии, Румынии и Молдовы, но в меньших объемах.