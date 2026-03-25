25 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Фото: Накануне.RU

На Урале 15-летнего школьника судят за убийство женщины в подъезде

На Среднем Урале перед судом предстанет 15-летний школьник. Его обвиняют в убийстве женщины в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом.

Как сообщалось ранее, 6 января подросток напал на 47-летнюю женщину и ударил ее ножом, после чего скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, где через несколько дней она скончалась. Задержать обвиняемого удалось быстро, после чего ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Однако 14 января парень сбежал из дома. Найти его удалось только 19 января в одной из квартир поселка на дне рождения друга. После этого суд отправил школьника в СИЗО.

СИЗО(2024)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, расследование показало, что в тот день юноша взял дома нож и отправился на прогулку по населенному пункту. Зайдя в подъезд многоквартирного дома, на лестничной клетке он без какого-либо повода набросился на женщину и нанес ей удар ножом в область живота. Она была госпитализирована в реанимационное отделение больницы, где скончалась через шесть дней.

В прокуратуре отметили, что сам молодой человек свою вину не признал. Он заявил, что якобы находился дома и в клубе с друзьями.

Юноша обвиняется по статье УК РФ "Убийство из хулиганских побуждений". Его уголовное дело направлено на рассмотрение в Пригородный районный суд.

Теги: школьник, женщина, убийство, прокуратура, суд, Горноуральский


Ранее 21.01.2026 15:34 Мск Подростка из Горноуральского, обвиняемого в покушении на убийство женщины, отправили в СИЗО

Мнения из сети