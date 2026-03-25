В Советском районе восьмилетний внук перевел мошенникам деньги с банковской карты бабушки

В Советском районе восьмилетний внук перевел мошенникам деньги с банковской карты бабушки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району с заявлением о хищении денежных средств обратилась 64-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что с ее банковской карты похищено более 25 тысяч рублей.



В ходе разбирательства сотрудниками полиции установлено, что восьмилетний внук заявительницы взял ее смартфон для онлайн-игр. Через некоторое время игровое приложение отключилось, и на гаджет в мессенджере пришло сообщение, что для восстановления доступа нужно отсканировать QR-коды, а позже направить фото банковской карты бабушки. Ребенок выполнил все указания неизвестных лиц.

Таким образом, злоумышленники провели семь операций по списанию денежных средств с банковской карты женщины на общую сумму 25 259 рублей.



Следователями ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Полицейскими проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению и задержанию виновных лиц.

Сотрудники полиции призывают граждан провести беседы с детьми, направленные на профилактику IT-мошенничеств, и разъяснить им о существующих способах обмана. Во избежание случайных и несанкционированных покупок или переводов сотрудники полиции рекомендуют взрослым включить на телефоне параметры безопасности, быть бдительными, не передавать детям в пользование без присмотра свои гаджеты, не оставлять банковские карты в доступных местах.