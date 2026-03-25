В Москве продают черешню по цене ювелирных изделий

Посетители столичных супермаркетов наткнулись на импортную ягоду с шокирующим ценником. Маленькая порция весом всего 300 граммов обойдется покупателю почти в четыре тысячи рублей, пишет Life.ru.

Выяснилось, что за одну турецкую черешню весом около 7 граммов придется отдать 92 рубля. Если приобретать товар в промышленном объеме, то стоимость килограмма превысит 13,2 тысячи рублей. Подобная ценовая политика превращает обычный летний продукт в настоящий деликатес, доступный далеко не каждому. Несмотря на привлекательный вид плодов из Турции, их стоимость сопоставима с ценами на элитные морепродукты или редкие сорта мяса.

Сообщалось, что цены на овощи в России резко пошли вверх из-за логистических сбоев и запрета Ирана на экспорт продовольствия. По данным Росстата, всего за неделю помидоры подорожали почти на 6%, а стоимость болгарского перца и баклажанов подскочила на 13–30%.