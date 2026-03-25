Майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за восемь лет

Россиян ждут необычно короткие майские праздники в 2026 году. Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина сообщила ТАСС, что такая ситуация возникла из-за графика выходных на весь год. Главной причиной стали рекордно долгие зимние каникулы: в январе граждане отдыхали двенадцать дней подряд - с 31 декабря по 11 января. Из-за того, что правительство отдало приоритет зимнему отдыху, весенние каникулы пришлось сократить.

Депутат напомнила, что даты 1 и 9 мая всегда остаются праздничными, но общее количество выходных зависит от системы переносов. В итоге в мае 2026 года люди будут отдыхать всего шесть дней: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Это значительно меньше, чем в прошлые годы. Например, в 2024 и 2025 годах майские каникулы длились по восемь дней, а в 2019 году - девять. После мая следующие длинные выходные наступят только в июне и продлятся три дня.

Несмотря на изменения в мае, общее количество времени для отдыха в стране не уменьшится. Трудовой кодекс гарантирует россиянам четырнадцать праздничных дней в году. Если праздник совпадает с субботой или воскресеньем, власти просто переносят этот выходной на другой рабочий день. В 2026 году сохранится привычный баланс: граждан ждут 247 рабочих дней и 118 выходных. Государство сохранило ту же норму отдыха, что и в предыдущем году, но распределило ее иначе.