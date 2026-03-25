Из парламента Тывы исключили экс-первого замминистра обороны Цаликова

Из парламента Тывы исключен бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

Постановление о досрочном прекращении полномочий было принято 20 марта на основании заявления самого депутата. Оно вступило в силу со дня принятия. Личная карточка Руслана Цаликова пропала из списка депутатов на сайте, сообщили РБК в пресс-службе парламента республики.

Цаликова задержали 5 марта, он стал фигурантом дела о создании преступного сообщества, коррупции и отмывании нелегальных доходов. Суд отправил его под домашний арест, об этом ходатайствовало следствие.

69-летний Цаликов пришёл в Минобороны вместе с Сергеем Шойгу, с ним же до этого работал в МЧС. Отправлен в отставку был после отставки Шойгу. Цаликов стал уже четвертым бывшим замом Шойгу, попавшим под следствие. Также осуждены или находятся под следствием Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков и Павел Попов.