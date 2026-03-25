УрФУ на полгода запретит заселяться в общежития в Новокольцовском

Уральский федеральный университет на полгода приостанавливает заселение студентов в общежития Новокольцовского района. А уже проживающих настоятельно просят "быть аккуратными" и не поднимать шум. Об этом сообщает Независимый союз студентов УрФУ. Он же опубликовал документ о моратории на заселение за подписью проректора по воспитательной работе Александра Иванова.

"Постановляю с 20.03.2026 г. по 20.09.2026 г. приостановить поселение и переселение студентов в студенческие общежития Новокольцовского района №№ 1, 2, 4, 5", - говорится в документе.

Отмечается, что сам мораторий отразится и на абитуриентах в новом учебном году. С 20 марта по 1 мая на переселение в другие общежития должны подать заявления учащиеся льготных категорий, с 1 мая по 1 июля - остальные категории студентов.

Напомним, что причиной расселения и запрета на заселение новых студентов стал Международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре этого года. Вместо учащихся в общежития временно поселят участников и волонтеров фестиваля, чем студенты остались крайне недовольны и уже привлекли внимание общественности. В связи с этим, Союз уже фиксирует в ряде институтов точечные вызовы учащихся на профилактические беседы в главном корпусе УрФУ.

"В неформальный список попадают как студенты, оставлявшие публичные комментарии с критикой фестиваля, так и обучающиеся, которые не проявляли публичной активности. О давлении отчислением речи не идет. На данный момент проактивных молодых людей просят быть аккуратными", - сообщает Независимый союз студентов УрФУ, добавляя, что более 40 проживающих в Новокольцовском уже написали обращение к депутату областного Заксобрания, чтобы привлечь более широкую поддержку и огласку к теме своего выселения.

Напомним, что студенты также активно писали главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, которая встала на сторону учащихся.