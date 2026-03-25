УрФУ на полгода запретит заселяться в общежития в Новокольцовском

25 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование Свердловская область
Фото: све.рф/Борис Ярков

УрФУ на полгода запретит заселяться в общежития в Новокольцовском

Уральский федеральный университет на полгода приостанавливает заселение студентов в общежития Новокольцовского района. А уже проживающих настоятельно просят "быть аккуратными" и не поднимать шум. Об этом сообщает Независимый союз студентов УрФУ. Он же опубликовал документ о моратории на заселение за подписью проректора по воспитательной работе Александра Иванова.

"Постановляю с 20.03.2026 г. по 20.09.2026 г. приостановить поселение и переселение студентов в студенческие общежития Новокольцовского района №№ 1, 2, 4, 5", - говорится в документе.

Отмечается, что сам мораторий отразится и на абитуриентах в новом учебном году. С 20 марта по 1 мая на переселение в другие общежития должны подать заявления учащиеся льготных категорий, с 1 мая по 1 июля - остальные категории студентов.

Напомним, что причиной расселения и запрета на заселение новых студентов стал Международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре этого года. Вместо учащихся в общежития временно поселят участников и волонтеров фестиваля, чем студенты остались крайне недовольны и уже привлекли внимание общественности. В связи с этим, Союз уже фиксирует в ряде институтов точечные вызовы учащихся на профилактические беседы в главном корпусе УрФУ.

"В неформальный список попадают как студенты, оставлявшие публичные комментарии с критикой фестиваля, так и обучающиеся, которые не проявляли публичной активности. О давлении отчислением речи не идет. На данный момент проактивных молодых людей просят быть аккуратными", - сообщает Независимый союз студентов УрФУ, добавляя, что более 40 проживающих в Новокольцовском уже написали обращение к депутату областного Заксобрания, чтобы привлечь более широкую поддержку и огласку к теме своего выселения.

Напомним, что студенты также активно писали главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, которая встала на сторону учащихся.

Теги: Новокольцовский, УрФУ, общежитие, студент, заселение, выселение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Ранее 18.03.2026 16:30 Мск Мизулина вступилась за студентов УрФУ, выселяемых из общежитий из-за фестиваля молодежи
Ранее 17.03.2026 08:58 Мск УрФУ переселит студентов из Новокольцовского для проведения Международного фестиваля молодежи

