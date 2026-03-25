В Госдуме предложили защитить будущих отцов от увольнения на период беременности жены

В Госдуму внесен законопроект о защите мужчин, у которых жена находится в ожидании ребенка, от увольнения.

Сейчас от увольнения во время беременности закон защищает только саму женщину.

Автором законопроекта выступили депутаты от "Справедливой России" Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев.

Также документ предусматривает автоматическое продление срочного трудового договора с будущим отцом на период беременности его жены. При этом мужчина будет обязан по требованию работодателя (но не чаще одного раза в три месяца) предоставлять справку, подтверждающую беременность.

Кузнецов уверяет, что эта мера направлена на "утверждение в России вовлеченного и ответственного отцовства". "Это позволит семье чувствовать стабильность, не бояться потерять доход и спокойно готовиться к рождению ребенка", - цитирует Гусева ТАСС.