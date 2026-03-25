Сергей Кравчук поручил оперативно устранить проблему с протечкой кровли в доме на Строительной, 2

Жители дома по улице Строительной, 2 в краевой столице обратились на «Прямую линию» губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и рассказали о проблеме - в их доме протекает кровля. А затем вода попадает в подъезд и квартиры, из‑за чего на стенах образуются плесень и грибок.

«Каждый год проблема возвращается: в одном месте устранят течь – она появляется в другом. У нас подъезд постоянно топит. И первый подъезд, говорят, также топит, и второй. Поэтому мы обратились на «Прямую линию» губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича», – поделилась старшая по подъезду Виктория Гула.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил городским службам оперативно разобраться в ситуации.

«Основная проблема заключается в нарушении кирпичной кладки из-за установки некачественного кабеля связи, что приводит к затеканию в подъезд и повреждению парапета с последующей течью кровли. Управляющая компания намерена устранить эти проблемы в текущем году, включая перекладку кирпичной кладки и демонтаж кабеля связи. Поскольку операторы связи не реагируют на запросы по его уборке, работы будут выполнены силами управляющей компании», – сообщил и.о. начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска Олег Кустов.

Управляющая компания Аванград-Сервис устранит все выявленные недостатки до конца этого года.