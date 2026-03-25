Манул Тимофей начал разжировку

Знаменитый манул Тимофей из Московского зоопарка начал разжировку перед летним сезоном.

Сотрудники зоопарка постепенно переведут животное на облегченное питание с двумя разгрузочными днями. В рационе манула – грызуны и перепелки.

"Нельзя допускать, чтобы кот испытывал постоянный голод и стресс, поэтому мы рассчитываем примерный объем порции: он должен быть небольшим, но достаточным для комфортного самочувствия животного", - цитирует РИА Новости директора зоопарка Светлану Акулову.

В конце прошлого года сообщалось, что термин "зажировка" (обратный разжировке) перешел из узко профессионального лексикона в обычную речь россиян и даже попал в метасловарь русского языка портала "Грамота.Ру".

"В ноябре 2025 года "зажировка" манула официально попала в словарный запас русского языка. Эксперты справочно-информационного портала "Грамота.ру" включили термин в свой метасловарь, зафиксировав его значение и происхождение", — сообщали в зоопарке.

Ранее термин использовали только зоологи в рабочих беседах и во время рассказов посетителям о мануле Тимофее. "Зажировкой" очень заинтересовались журналисты и блогеры, благодаря им термин популяризировался.

"Мы рады, что профессиональный термин, который мы используем в работе, не только прижился в народе, но и получил официальное признание лингвистов. Это наглядный пример того, как живой язык реагирует на события вокруг и обогащается благодаря им. Теперь у зажировки Тимофея есть не только смотрители и поклонники, но и своя словарная статья", — отметила Акулова.

В статье о "зажировке" на "Грамоте.Ру" приводится в пример использования слова цитата из сообщения Московского зоопарка о коте Тимофее. Само же определение взято из "Академоса" – научно-информационного орфографического академического ресурса Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

Зажировка – это процесс создания у животных жирового запаса, необходимого для выживания в холодное время года во время спячки или при долгом дефиците пищи.

Кстати, в декабре 2025 года Тимофей успешно завершил зажировку, став почти наполовину тяжелее, чем был летом.