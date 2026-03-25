Мэр Хабаровска вручил работников культуры награды

День работника культуры отмечается в России 25 марта.

Торжественное мероприятие, приуроченное к этому профессиональному празднику, прошло в Городском дворце культуры Хабаровска.

Лучших артистов, работников театров, творческих коллективов, домов культуры, культурно-досуговых центров, библиотекарей, музейных работников, преподавателей музыкальных школ и детских школ искусств наградили Почётными грамотами и Благодарственными письмами администрации города.

«В Хабаровске функционирует 20 объектов культурного назначения, в отрасли культуры работает 800 человек. Сегодня перед ними стоит важная задача – сохранение культурной идентичности России, продвижение национального культурного кода. Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин: «На протяжении всей истории российского государства культура воспитывала и обогащала, служила источником духовного опыта нации, основой для консолидации нашего многонационального народа». Отдельные слова благодарности хочу выразить ветеранам и заслуженным работникам отрасли. Спасибо за труд, бесценный опыт, мудрость! Мы гордимся вашими успешными выступлениями на всероссийских и международных фестивалях и желаем побед подрастающей творческой смене», - обратился к участникам мероприятия глава города Хабаровска Сергей Кравчук.