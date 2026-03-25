Ямальца задержали за оправдание терроризма

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области при поддержке ОМОН "Север" задержали ямальца за призывы к терроризму в Telegram, передает корреспондент Накануне.RU.

Жителю Нового Уренгоя вменяют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете. Сообщается, что он размещал в одном из Telegram-каналов материалы, направленные на оправдание терроризма и формирование соответствующей идеологии среди пользователей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.