СМИ: Олега Митволя проверяют на причастность к хищениям в рамках госзаказа

Бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, который накануне освободился из колонии, проверяют на причастность к хищению бюджетных средств в рамках госзаказа, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В деле пока нет фигурантов, у Митволя нет никакого процессуального статуса, отметил инсайдер.

Сам Митволь ранее заявил, что является свидетелем по делу о хищении бюджетных средств, оказывает содействие следствию. Идет ли речь об одном и том же деле – неизвестно.

Ранее сообщалось, что защита Митволя ходатайствует в прокуратуре о начале нового расследования по делу, по которому бывший чиновник был осужден. Адвокат Митволя сказал, что это связано с появлением новых обстоятельств.

Бывший замглавы Роспотребнадзора Олег Митволь вышел из колонии, отбыв срок в два с половиной года. Он был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы в сентябре 2023 года. Суд признал его виновным по делу о хищении почти миллиарда рублей пои строительстве метро в Красноярске. Срок Митволь отбывал в Московской области. Освободился он раньше срока не по УДО (по ходатайству об УДО Митволю отказывали), а за счет значительной части времени, проведенной под арестом во время следствия (Митволя задержали еще в 2022-м).

Известно, что Митволь признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания на бывших красноярских чиновников.