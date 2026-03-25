В Нягани судят подозреваемого в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней девушки

В Нягани городской суд приступил в рассмотрению резонансного дела об изнасиловании и убийстве несовершеннолетней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Обвиняемый - 45-летний житель Хабаровского края.

Преступление было совершено 25 ноября 2001 года, ночью, в лесу, в районе лечебного профилактория "ТНК-Нягань". Подозреваемый изнасиловал несовершеннолетнюю, после чего убил ее и скрылся с места происшествия. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате механической асфиксии от сдавления органов шеи тупым предметом.

Долгое время дело оставалось нераскрытым, однако следователи продолжали планомерную работу. Вычислить подозреваемого удалось благодаря развитию и совершенствованию методик проведения генетических экспертиз. Эксперты смогли установить ДНК-профиль мужчины, который оставил свои биологические следы. Местонахождение фигуранта было установлено - после совершения преступления он переехал на территорию Хабаровского края.

Также выяснилось, что мужчина совершил преступление в отношении еще одной девочки младше 14 лет.

Подсудимому предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. На основании п.3 ч.2 ст. 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство проходит в закрытом судебном заседании. В ходе заседания суд приступил к исследованию доказательств, представленных стороной обвинения.