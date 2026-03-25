ФСБ задержала подростков, поджигавших объекты транспортной инфраструктуры в Подмосковье

В Московской области четверым подросткам вменили поджоги объектов транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы, которые они совершили по заданию украинских кураторов. Также четверых россиян сочли причастными к организации работы sim-боксов для нелегальных каналов связи, через которые спецслужбы Украины занимаются мошенничеством и вовлекают россиян в терроризм.

Задержанные подростки в группах знакомств в Telegram общались с девушками. Пассии просили их переслать координаты местонахождения школ, торговых центров и адресов проживания, и парни давали им необходимые данные.

После этого через встроенные в sim-боксы номера с мальчиками связывались лжесотрудники российских правоохранительных органов и сообщали, что переданные координаты использованы армией Украины для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак. Под угрозой уголовной ответственности подростков заставляли нарушить закон и совершить поджоги. Задержанные за организацию работы sim-боксов люди получали деньги от зарубежных кураторов. Началось расследование, сообщает центр общественных связей ФСБ России.