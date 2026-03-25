В Екатеринбурге возбуждено дело после конфликта между застройщиком и жителями ВИЗа

Следственный комитет проводит расследование в рамках уголовного дела, возбужденного из-за порчи автомобилей екатеринбуржцев, проживающих на ВИЗе. Предполагается, что причиной вандализма мог стать конфликт местных жителей с застройщиком.

Ранее в городских пабликах писали о трех неизвестных, которые ходят по ночам в частном секторе на ВИЗе и портят автомобили. Один из инцидентов попал на камеру видеонаблюдения. Тогда у четырех машин выбили окна, у одной снесли боковое зеркало, пострадал и стоящий рядом дом.

Вскоре о ситуации рассказали и в эфире федерального канала. Сообщалось, что целью вредителей стали жители частных домов, проживающих на улице Семена Лагоды. По их словам, на них якобы давно давит застройщик, который изначально хотел выкупить их земли за бесценок, но после отказа якобы стал использовать для достижения цели незаконные методы.

Как сообщают в пресс-службе областного СКР, екатеринбуржцы уже обратились в правоохранительные органы. Дошла история и до главы СК России Александра Бастрыкина, который потребовал доложить о ходе расследования возможного конфликта. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство".