Отделения "Почты России" превратят в ПВЗ маркетплейсов и аптечные пункты
Минцифры России передало в правительство очередной пакет мер по поддержке "Почты России" в виде законопроекта. Подобные попытки улучшить финансовое состояние государственного почтового оператора предпринимаются уже не первый год, и уже не первый год в парламенте поднимается тема "все бегут с почты".
Новый пакет мер поддержки предполагает, что "Почта России" станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от государственных органов.
Банкам запретят взимать комиссию при оплате услуг в отделениях почты.
Маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях почты или доставлять товары напрямую в отделения.
Также в отделениях почты начнется торговля безрецептурными лекарствами.