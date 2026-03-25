ФАС до конца 2026-го не будет наказывать за рекламу в Telegram и Youtube

Антимонопольщики разъяснили, как будут вести себя с рекламой в Telegram и YouTube.

ФАС анализирует содержание рекламы, дату заключения договора, дату введения ограничений на работу платформы, дату публикации рекламы, основания её размещения, в том числе договоры и платёжные поручения. Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы.

Поэтому в отношении рекламы в Telegram и YouTube необходим переходный период до конца 2026 г., во время которого ответственности за распространение там рекламы не будет. При этом служба продолжит контролировать соблюдение законодательства о рекламе при размещении рекламы на платформах, ограничения в отношении которых были введены ранее (Instagram*, FaceBook**), а также на VPN-сервисах. Размещение рекламы на таких ресурсах не допускается, сообщает ФАС.

*,** принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена