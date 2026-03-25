В Госдуме исключили введение полного запрета на VPN в России

Российские власти не обсуждают полный запрет VPN-сервисов в стране. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Депутат пояснил, что Роскомнадзор продолжит блокировать такие площадки только точечно, если они нарушают российские законы. Парламентарий подчеркнул, что бизнес активно использует эти технологии для защиты своих данных и передачи трафика. По его словам, радикальный запрет VPN нанесет серьезный удар по цифровой экономике страны, так как бизнес-среда пока не придумала инструментов лучше.

Горелкин уточнил, что под "точечной работой" Роскомнадзора он имеет в виду ограничение доступа к тем сервисам, которые показывают пользователям "деструктивный контент". Ведомство планирует и дальше придерживаться именно такого избирательного режима работы. Депутат уверен, что массовые блокировки только навредят развитию технологий, поэтому государство сосредоточится на борьбе с конкретными нарушителями правил.

Сейчас закон обязывает все VPN-сервисы в России закрывать доступ к запрещенным сайтам. С 1 сентября в стране также начали действовать новые правила, которые вводят административную ответственность за рекламу таких программ. Кроме того, этот же закон установил штрафы для тех, кто специально использует VPN для поиска экстремистских материалов или пытается получить к ним доступ. Таким образом, власти усиливают контроль над информацией, стараясь при этом сохранить важные технические инструменты для работы легальных компаний.

Ранее Роскомнадзор предупредил о мошеннической рассылке: злоумышленники рассылают с почты mail.ru фейковые письма о запрете VPN на рабочих местах. Письма замаскированы под официальные документы с поддельной электронной подписью, но ведомство не имеет к ним никакого отношения и призывает не доверять этой информации.