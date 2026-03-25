В Госдуме исключили введение полного запрета на VPN в России

25 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме исключили введение полного запрета на VPN в России

Российские власти не обсуждают полный запрет VPN-сервисов в стране. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Депутат пояснил, что Роскомнадзор продолжит блокировать такие площадки только точечно, если они нарушают российские законы. Парламентарий подчеркнул, что бизнес активно использует эти технологии для защиты своих данных и передачи трафика. По его словам, радикальный запрет VPN нанесет серьезный удар по цифровой экономике страны, так как бизнес-среда пока не придумала инструментов лучше.

Горелкин уточнил, что под "точечной работой" Роскомнадзора он имеет в виду ограничение доступа к тем сервисам, которые показывают пользователям "деструктивный контент". Ведомство планирует и дальше придерживаться именно такого избирательного режима работы. Депутат уверен, что массовые блокировки только навредят развитию технологий, поэтому государство сосредоточится на борьбе с конкретными нарушителями правил.

Сейчас закон обязывает все VPN-сервисы в России закрывать доступ к запрещенным сайтам. С 1 сентября в стране также начали действовать новые правила, которые вводят административную ответственность за рекламу таких программ. Кроме того, этот же закон установил штрафы для тех, кто специально использует VPN для поиска экстремистских материалов или пытается получить к ним доступ. Таким образом, власти усиливают контроль над информацией, стараясь при этом сохранить важные технические инструменты для работы легальных компаний.

Ранее Роскомнадзор предупредил о мошеннической рассылке: злоумышленники рассылают с почты mail.ru фейковые письма о запрете VPN на рабочих местах. Письма замаскированы под официальные документы с поддельной электронной подписью, но ведомство не имеет к ним никакого отношения и призывает не доверять этой информации.

Теги: vpn, запрет, госдума


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети