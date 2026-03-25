Тюменские медики приняли участие в фестивале проектов "Равный учит равного"

Тюменские медики приняли участие в фестивале проектов "Равный учит равного", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На площадке "Фабрика процессов" главные врачи и управленцы медучреждений отработали реальные управленческие задачи. В специальной игре организаторы смоделировали системные ошибки, в симуляционных классах воспроизводили реальные рабочие маршруты и задачи.

"Сегодня мы участвуем в обмене опытом по принципу "равный обучает равного" - это открывает новые возможности. Регионы всё чаще интересуются нашими тюменскими проектами, и это закономерно: мы активно развиваем отрасль. Важно глубже изучать проекты друг друга и внедрять лучшие практики - у каждого региона есть свои особенности и стартовые позиции", - заявила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Обучение охватило три медицинские организации: в поликлинике №17 и "Медицинском городе" внедряли систему 5С. Участники на практике освоили пять шагов организации идеального пространства: сортировку, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизацию и совершенствование, в Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре осваивали методику "Канбан". Эксперты учились визуальному управлению материальными запасами и потоками задач: теперь каждый этап работы прозрачен, все потоки на контроле, а нагрузка между сотрудниками распределяется равномерно.

В итоге каждая команда разработала собственную "дорожную карту". В ней зафиксированы конкретные шаги по внедрению принципов бережливого производства в повседневную жизнь больниц и поликлиник.