Игорь Седов и Валентина Чернякова поздравили работников культуры Астрахани с профессиональным праздником

Накануне Дня работника культуры, который по традиции в стране отмечают 25 марта, в Астраханской государственной филармонии прошло торжественное чествование сотрудников отрасли.

Почётные грамоты и благодарственные письма Астраханской городской Думы лучшим специалистам сферы культуры вручил председатель городского парламента Игорь Седов.

В своем приветственном слове спикер Городской Думы поблагодарил творческий коллектив за преданность профессии и весомый вклад в формирование культурного облика Астрахани. К поздравлениям присоединилась депутат Городской Думы и директор филармонии Валентина Чернякова.

Праздничную атмосферу мероприятия дополнили творческие номера в исполнении артистов учреждения.