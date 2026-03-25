Чемодан, вокзал, граница: из ДНР выдворят двадцать нелегальных мигрантов

Полицейские в Донецкой Народной Республике приняли решение выслать из России группу из 20 иностранных граждан, которые жили в регионе незаконно. Об этом сообщили представители регионального управления МВД. Во время рейдов правоохранители зафиксировали 84 административных проступка в миграционной сфере. Из них 62 случая касаются прямого нарушения правил пребывания иностранцев на территории страны.

По итогам проверки ведомство утвердило 20 постановлений о принудительном выдворении нарушителей за пределы Российской Федерации. Однако одними штрафами и высылкой дело может не закончиться. Оперативники обнаружили факты использования поддельных документов и нарушения при приеме мигрантов на работу. Сейчас следователи изучают эти материалы и решают вопрос о возбуждении уголовных дел против тех, кто пользовался фальшивками или незаконно нанимал иностранных рабочих.

Ранее аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых должностей для мигрантов в России, где лидируют руководящие позиции. Больше всего иностранные специалисты могут заработать на посту председателя правления, где среднее вознаграждение достигает 380 тысяч рублей.