Двухмесячник по санитарной уборке и благоустройству Хабаровска стартует 1 апреля

Постановление об этом подписал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«Уборка города после зимы, приведение его в порядок к майским праздникам и Дню рождения Хабаровска – многолетняя традиция. В этом году мы отмечаем 168-летие со дня образования города и 81-ю годовщину Великой Победы, – сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. – Уверен, вместе с хабаровчанами внесем свою лепту в благоустройство города».

Как сообщили в администрации города, до конца мая предстоит навести порядок в 2460 дворах, убрать скопившийся мусор на 41 бесхозной территории, ликвидировать 27 несанкционированных свалок, отремонтировать 47 детских и спортивных площадок.

В течение апреля и мая на улицах города специалисты высадят на городских территориях более 750 деревьев. Дополнительное озеленение будет проведено и в районах города. В мае начнется высадка цветочной рассады на Комсомольской площади и площади Славы, на улицах Карла Маркса, Пушкина, Муравьева-Амурского и Уссурийском бульваре.

Городские весенние субботники пройдут в Хабаровске 25 апреля и 16 мая. Также в рамках исполнения поручения мэра Хабаровска Сергей Кравчука регулярно будут проводиться санитарные пятницы.

В ходе двухмесячника по наведению порядка в Хабаровске будут очищены полосы отвода железной дороги и территорий, примыкающих к гаражно-строительным кооперативам. В районе объектов и сетей электро-, водо-, тепло- и газоснабжения запланированы покос травы, вывоз мусора и очистка от незаконной рекламы. Пройдет уборка трамвайных путей и остановок, ремонт ограждений.