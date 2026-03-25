Недружественные России страны потеряли в РФ $610 млрд выручки и $16 млрд чистой прибыли

Недружественные России страны, компании которых ведут в РФ бизнес, потеряли свыше $610 млрд выручки и как минимум $16 млрд чистой прибыли. Речь идёт о периоде с 2022 по 2025 гг.

Если в 2021 г. они заработали более $280 млрд, то в последующие четыре года – в среднем на $153 млрд меньше нормы ежегодно. Сотня крупнейших из них за четыре года утратила доходы в России на $348 млрд и чистую прибыль на $16 млрд. На этом фоне бизнес дружественных стран удвоил свои активы и выручку, которая в 2024 г. превысила $42 млрд, пишут "Ведомости".

В марте 2022 г. в список недружественных России государств попали Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Позже к ним добавили Норвегию.