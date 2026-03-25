В Екатеринбурге накрыли "бордель Эпштейна" с микрофонами и скрытыми камерами

В Екатеринбурге силовики накрыли интим-салон, который местные общественники уже прозвали "борделем Эпштейна".

Как рассказал в своем Telegram-канале член общественной палаты города Дмитрий Чукреев, вместе с сотрудниками отдела полиции №5 он нанес визит в салон "Джуманджи" на улице Цвиллинга. По его данным, это заведение с переменным успехом работает уже около восьми лет.

"Интим-салон был буквально утыкан скрытыми микрофонами и камерами наблюдения, замаскированными под датчики движения. Чем не остров Эпштейна на родном Урале?", - задался вопросом общественник.

По его словам, само помещение представляло из себя пять спален с кожаными матрасами и грязным бельем.

"Антисанитария не лучше, чем в забегаловках где-нибудь на окраине Сортировки, всюду сырость и грибок", - констатировал Чукреев.

Он рассказал, что на месте удалось задержать администратора и трех работниц, одной из которых грозит привлечение к административной ответственности – до приезда полиции она успела оказать свои услуги закупщику. Силовикам предстоит установить организатора "борделя Эпштейна" и возбудить уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией".

"При этом ранее сотрудники уже привлекались к уголовке, но через некоторое время салон продолжил свою работу. Неплохо было бы провести здесь проверку и МЧС – в помещении отсутствуют пожарные извещатели. Пыхнет – сгорят и девчонки, и блудные мальчишки", - заключил Дмитрий Чукреев.

