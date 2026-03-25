За 2 года работы врачи пансионата долечивания онкобольных детей в Екатеринбурге приняли более 3,5 тысяч маленьких пациентов

3500 маленьких пациентов за 2 года прошли высокотехнологичное лечение в пансионате долечивания онкобольных детей. Ровно два года назад — в марте 2024 года — в полную силу заработал пансионат долечивания онкобольных детей при Областной детской клинической больнице в Екатеринбурге.

Строительство медицинского центра позволило на 30% увеличить количество маленьких пациентов, которые получают лечение.

«Здесь находятся дети из Уральского федерального округа, а также из Сибирского, Дальневосточного, Приволжского округов, в том числе те, кто приезжали к нам для сложных операций, как трансплантация костного мозга. За два года мы приняли 2000 семей, ещё 1500 детей получили лечение в дневном стационаре», — рассказывает замглавного врача ОДКБ по лечебной работе Ольга Кожевникова.

Теперь опыт Екатеринбурга перенимают другие регионы — в пансионат приезжали специалисты из Перми, Ростова-на-Дону, Оренбурга.

Запуск пансионата стал возможен благодаря совместной работе сразу нескольких меценатов — Фонда святой Екатерины, ЗАО «Таганский ряд», «Ривьера-Инвест-Екб», застройщика Prinzip, УК «УЗТМ-Картэкс» и благотворительного Фонд «Верь и живи!».

«Необходимость пансионата была очень назревшая, дети лечение получали, а с родителями видеться не могли. Нам необходимо было учесть множество функциональных моментов, часть из которых появилась уже в процессе — учебные классы, теплый переход в соседнее здание, чтобы дети не ходили на улице, у них ведь иммунная система ослаблена. За две недели до конца строительства я абсолютно не был уверен, что мы его сдадим. Но мы запустили, справились, получилось все сделать», — вспоминает один из благотворителей Валерий Малышев.

Поздравить врачей приехали директор Фонда святой Екатерины и спортсмены команды «Архангел Михаил» Олег Оленичев и Александр Васильев.

«Когда в октябре 2021 года было подписано соглашение о строительстве, стало понятно, что каждая минута будет на счету — надо было успеть к 300-летию Екатеринбурга. Мы ставили перед собой цель увеличить количество трансплантаций на 30 процентов, и мы видим этот результат», — говорит Александр Андреев.

Во время визита Олег Оленичев встретился с детьми — будучи подростком он сам перенес серьезное лечение от онкологии, во время которого у него удалили одну из мышц руки. После восстановления он смог вернуться в профессиональный спорт и добиться там серьезных результатов. Этот пример стал ещё одним лучем надежды на скорейшее выздоровление для ребят, которые прямо сейчас находятся в пансионате.