За 2 года работы врачи пансионата долечивания онкобольных детей в Екатеринбурге приняли более 3,5 тысяч маленьких пациентов

25 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Здравоохранение Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

За 2 года работы врачи пансионата долечивания онкобольных детей в Екатеринбурге приняли более 3,5 тысяч маленьких пациентов

3500 маленьких пациентов за 2 года прошли высокотехнологичное лечение в пансионате долечивания онкобольных детей. Ровно два года назад — в марте 2024 года — в полную силу заработал пансионат долечивания онкобольных детей при Областной детской клинической больнице в Екатеринбурге.

Строительство медицинского центра позволило на 30% увеличить количество маленьких пациентов, которые получают лечение.

(2026)|Фото: фонд святой Екатерины

«Здесь находятся дети из Уральского федерального округа, а также из Сибирского, Дальневосточного, Приволжского округов, в том числе те, кто приезжали к нам для сложных операций, как трансплантация костного мозга. За два года мы приняли 2000 семей, ещё 1500 детей получили лечение в дневном стационаре», — рассказывает замглавного врача ОДКБ по лечебной работе Ольга Кожевникова.

Теперь опыт Екатеринбурга перенимают другие регионы — в пансионат приезжали специалисты из Перми, Ростова-на-Дону, Оренбурга.

(2026)|Фото: фонд святой Екатерины

Запуск пансионата стал возможен благодаря совместной работе сразу нескольких меценатов — Фонда святой Екатерины, ЗАО «Таганский ряд», «Ривьера-Инвест-Екб», застройщика Prinzip, УК «УЗТМ-Картэкс» и благотворительного Фонд «Верь и живи!».

«Необходимость пансионата была очень назревшая, дети лечение получали, а с родителями видеться не могли. Нам необходимо было учесть множество функциональных моментов, часть из которых появилась уже в процессе — учебные классы, теплый переход в соседнее здание, чтобы дети не ходили на улице, у них ведь иммунная система ослаблена. За две недели до конца строительства я абсолютно не был уверен, что мы его сдадим. Но мы запустили, справились, получилось все сделать», — вспоминает один из благотворителей Валерий Малышев.

Поздравить врачей приехали директор Фонда святой Екатерины и спортсмены команды «Архангел Михаил» Олег Оленичев и Александр Васильев.

(2026)|Фото: фонд святой Екатерины

«Когда в октябре 2021 года было подписано соглашение о строительстве, стало понятно, что каждая минута будет на счету — надо было успеть к 300-летию Екатеринбурга. Мы ставили перед собой цель увеличить количество трансплантаций на 30 процентов, и мы видим этот результат», — говорит Александр Андреев.

Во время визита Олег Оленичев встретился с детьми — будучи подростком он сам перенес серьезное лечение от онкологии, во время которого у него удалили одну из мышц руки. После восстановления он смог вернуться в профессиональный спорт и добиться там серьезных результатов. Этот пример стал ещё одним лучем надежды на скорейшее выздоровление для ребят, которые прямо сейчас находятся в пансионате.

Теги: фонд святой екатерины, александр андреев, пансионат, врачи, онкобольные дети


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети