Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменская область заняла первое место в Центральном военном округе по работе по призыву на военную службу

В Тюменской области работает Центральная конкурсная комиссия Всероссийского смотра-конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, сообщили Накануне.RU в Инфоримационном центре Правительства Тюменской области.

Её возглавляет заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

На заседании круглого стола, которое состоялось в региональном правительстве, были приведены данные, что по итогам работы 2025 года Тюменская область заняла первое место среди субъектов РФ, входящих в состав Центрального военного округа по работе по призыву граждан на военную службу. Модератором круглого стола выступил заместитель губернатора Алексей Райдер.

Владимир Цимлянский отметил, что Центральная комиссия прибыла в областную столицу, чтобы в конструктивном диалоге еще более усовершенствовать систему подготовки ребят.

"Наша цель – оценить работу региона в сфере воспитания юных граждан для защиты Родины и дать рекомендации по усилению проводимой работы", - заявил он.

Военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков отметил, что в регионе ведется системная деятельность по подготовке молодежи, в которой участвуют школы, вузы и ссузы, проводится военно-профессиональная ориентация с участием представителей военных учебных заведений, регулярно организуется "День призывника", высокий уровень мотивации показывают курсанты центров "Воин" и "Аванпост".

Об отраслевой работе по подготовке молодежи к военной службе рассказали директор департамента здравоохранения Наталья Логинова, директор департамента образования и науки Дина Горковец, директор департамента физической культуры и спорта Евгений Хромин.

Центральная конкурсная комиссия будет работать в Тюмени четыре дня. Участники посетят военно-учебные и детско-юношеские центры, ветеранские организации, медицинские учреждения и другие объекты.

Теги: призыв на военную службу, военная подготовка, Всероссийский смотр-конкурс


