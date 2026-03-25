СК возбудил дело после избиения жителей Екатеринбурга за сделанное замечание

Следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения жителей Екатеринбурга. На ситуацию обратил внимание глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, известно, что мужчина избил двоих жителей столицы Урала за сделанное одним из них замечание в адрес его знакомой. Это произошло после того, как последняя проехала на автомобиле по тротуару и чуть не задела женщину с коляской.

Сейчас расследуется уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования.

