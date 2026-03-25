Москвичам посоветовали пересесть на метро

Сегодня в центре и на западе Москвы возможны временные локальные перекрытия дорог. Из-за этого горожанам и гостям города лучше пересесть на метро.

Сейчас интенсивное движение наблюдаем по направлению в центр на Волоколамском, Дмитровском и Ленинградском шоссе. В течение дня ожидаются затруднения в центре города, в пределах Садового кольца, а также на западе.

В связи с этим рекомендовано пересесть с наземного транспорта на метро, сообщает департамент транспорта Москвы.