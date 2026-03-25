Минцифры России увеличит мощность системы, фильтрующей интернет-трафик рунета

Минцифры России направит дополнительно почти 15 млрд руб. на увеличение пропускной способности и мощности системы фильтрации интернет-трафика. Планируется, что к 2030 году пропускная способность системы вырастет почти в два с половиной раза – до 954 Тбит/с, пишет "Коммерсант". Этой мощности Роскомнадзору с запасом хватит для охвата всего трафика даже с учетом его роста и усложнения задач фильтрации, считают эксперты.

Система состоит из технического оборудования на сетях операторов связи. Его используют для блокировки ресурсов и противодействия DDoS-атакам. Система анализирует весь трафик сети и его содержимое, может отличить, например, трафик мессенджера от заблокированной соцсети.

Сейчас если оборудование не справляется с нагрузкой, то фильтрация отключается и трафик идет напрямую. Источники на телеком-рынке говорят, что, возможно, такая ситуация сложилась в ночь с 22 на 23 марта, когда многие заблокированные в России ресурсы начали открываться.