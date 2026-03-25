В Чайковском на ребенка напали бездомные собаки

В Чайковском следователем СК России возбуждено уголовное дело о халатности из-за нападения собак на ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Информация о нападении собак на ребенка появилась в соцсетях в понедельник. Девочке удалось отогнать животных, она не пострадала.



Следствием действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.