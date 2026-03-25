Двойной код не спасет от мошенников: банкиры критикуют мессенджер MAX

Российские банки просят власти смягчить требования нового законопроекта "Антифрод 2.0". Документ заставляет банкиров подтверждать онлайн-переводы клиентов одновременно через СМС и национальный мессенджер Max. Национальный совет финансового рынка уже направил письмо с возражениями в правительство и Центробанк. Банкиры называют такие правила избыточными и слишком дорогими. Они предупреждают, что расходы на внедрение системы составят миллиарды рублей, из-за чего услуги для простых граждан неизбежно подорожают, сообщил "Ъ".

Участники рынка также видят в новой схеме техническую ловушку. Если вся страна будет зависеть от одного мессенджера, любая поломка в его работе парализует проведение платежей. При этом эксперты сомневаются, что такая мера вообще остановит преступников. Сегодня мошенники чаще используют хитрость и обман, чтобы выманить деньги, а не взламывают коды доступа. Поэтому дополнительное подтверждение вряд ли поможет защитить счета людей эффективнее, чем сейчас.

Банки предлагают чиновникам сохранить право выбора разных способов проверки личности. Они просят установить понятные тарифы на отправку кодов или вовсе сделать такие сообщения бесплатными. Специалисты по кибербезопасности поддерживают эту позицию и напоминают, что СМС давно стали уязвимым каналом связи. По их мнению, гораздо надежнее и дешевле использовать биометрию, push-уведомления или специальные генераторы паролей, которые защищают данные намного лучше старых методов.

Ранее сообщалось, что национальный мессенджер Max от компании VK столкнулся с серьезными трудностями в развитии из-за жестких требований закона о хранении персональных данных. Все ресурсы команды и серверные мощности сейчас уходят на сохранение переписок, звонков и информации об аккаунтах.