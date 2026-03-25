Сенат снова отклонил законопроект об ограничении военных полномочий Трампа

Сенат США снова с небольшим перевесом отклонил инициативу по сокращению военных полномочий президента Дональда Трампа. Ранее сенатор-демократ Крис Мерфи выступил с предложением ограничить полномочия Трампа использовать военную силу без согласия Конгресса.

Это уже третья попытка демократов за последний месяц ограничить военные полномочия главы Белого дома. И пока госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет не выступят в Конгрессе и не отчитаются о войне против Ирана, демократы обещают выносить резолюцию на голосование постоянно. Они требуют от Белого дома обосновать цели войны и обеспечить прозрачность действий перед парламентом и народом. Пока республиканское большинство в Конгрессе избегает открытых слушаний по этой войне, обсуждения проводились лишь на закрытых заседаниях.

На днях Трамп назвал главным врагом США после "поражения" Ирана Демократическую партию, которая является "радикально левой и крайне некомпетентной", потворствующей миграции в США "миллионов преступников".

Тем временем Белый дом готовится запросить у Конгресса дополнительные 200 миллиардов долларов для продолжения войны. Которая, напомним, началась почти месяц тому, 28 февраля. Около 70% американцев выступают против нее, в том числе некоторые видные сторонники республиканцев.