Россию и Белоруссию свяжут новые электрички

Вскоре между городами России и Белоруссии начнут курсировать электрички. Первые рейсы состоятся в начале апреля.

Речь идёт о маршрутах Смоленск – Витебск и Смоленск – Орша. Добраться из Смоленска в Витебск можно будет за 2 часа (стоимость билета в одну сторону – 435 руб.), в Оршу – за 1 час 40 минут (стоимость билета в одну сторону – 500 руб.).

Билеты уже можно приобрести в кассах на станциях по маршрутам следования и в онлайн-сервисах ОАО "РЖД". Также в ближайшее время приобрести билеты можно будет на официальном сайте ЦППК и в приложении "Расписание и билеты ЦППК". По маршруту Смоленск – Витебск поедут двухвагонные дизель-поезда РА-3. По маршруту Смоленск – Орша — четырёхвагонные электропоезда ЭП3Д, сообщает Минтрнс России.